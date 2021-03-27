Депутат Госдумы: В Европе ставят превыше всего политику, а не жизнь граждан

"В Европе существуют двойные стандарты. Мы об этом говорим уже 20 лет. Это мы наблюдаем абсолютно во всем: и в так называемой демократии, и в равенстве, и в правах. Азербайджан и Россия, к сожалению, на сегодняшний день не воспринимаются Европой как равно

"В Европе существуют двойные стандарты. Мы об этом говорим уже 20 лет. Это мы наблюдаем абсолютно во всем: и в так называемой демократии, и в равенстве, и в правах. Азербайджан и Россия, к сожалению, на сегодняшний день не воспринимаются Европой как равноценные партнеры. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и в распределении вакцин. Они ставят политику превыше всего. Не разум, не целесообразность, не жизнь граждан, а политические преимущества".

Об этом российскому бюро Report заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по международным делам Юрий Олейников.

Депутат также рассказал, почему, по его мнению, возникает такая ситуация и чем вызван скандал, связанный с серьезными просчетами в организации международной инициативы COVAX: "Это связано с традициями и постоянным желанием Запада поставить нас на место, лишить возможности на равных выступать на любых площадках. Я знаю это по ОБСЕ, где, в основном, наблюдаются "крики", которые не соответствуют истине. Теперь и в медицине то же самое".

Комментируя принятую по инициативе Азербайджана резолюция ООН, Олейников выразил свою поддержку: "Я полностью разделяю позицию Азербайджана. Она рациональная и правильная. Нам необходимо вовремя заявлять свое мнение, добиваться равенства, в том числе и в распределении вакцин против COVID-19 и подходах финансирования медицинских программ".