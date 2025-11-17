Дело в отношении брата и племянника каталикоса Гарегина II направлено в суд

Материалы уголовного дела в отношении брата и племянника католикоса всех армян Гарегина II направлены в суд.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила Генпрокуратура страны.

Брата католикоса Геворка Нерсисяна и его племянника Амбарцума Нерсисяна арестовали на один месяц. На них было подано заявление о преступлении: член прозападной партии "Республика" и кандидат на пост главы общины Вагаршапат Арутюн Мкртчян обвинил Геворка и Амбарцума Нерсисянов в "хулиганстве и препятствовании агиткампании".

Следствие утверждает, что в ходе агитационной кампании в селе Воскехат 1 ноября (на выборы в Совет старейшин Вагаршапата) они помешали представителю партии "Республика", потребовали покинуть село, озвучивая оскорбления в его адрес.

Противостояние между властями Армении и Армянской апостольской церковью обострилось после резких высказываний премьер-министра Никола Пашиняна, опубликованных в социальных сетях, где он подверг критике высшее духовенство. Позднее глава правительства предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян, предусматривая ключевую роль государства в этом процессе, и заявил о намерении лично возглавить движение по его смещению.