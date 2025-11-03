Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    СК Армении подал в суд ходатайство об аресте брата и племянника Гарегина II

    В регионе
    • 03 ноября, 2025
    • 11:43
    СК Армении подал в суд ходатайство об аресте брата и племянника Гарегина II

    Следственный комитет Армении обратился в суд общей юрисдикции Армавирской области с ходатайством об аресте брата и племянника Католикоса всех армян Гарегина II – 68-летнего Геворка Нерсисяна и его сына Амбарцума Нерсисяна.

    Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат Ара Зограбян в соцсети.

    По его словам, правоохранительные органы приняли решение о возбуждении уголовного преследования исключительно на основании показаний одного человека, проигнорировав показания самих Нерсисянов и представленные видеоматериалы, которые могли иметь решающее значение для дела.

    Сообщается, что член прозападной партии "Республика", кандидат в главы общины Вагаршапат Арутюн Мкртчян обвинил Геворка и Амбарцума Нерсисянов в "хулиганстве и препятствовании агиткампании".

    Армения Следственный комитет ходатайство Гарегин II
    II Qareginin qardaşı və qardaşı oğlunun həbsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edilib

    Последние новости

    12:05

    Бывший помощник Рамиза Мехдиева арестован

    Происшествия
    12:01

    Лига чемпионов УЕФА: В матче с "Карабахом" 800 болельщиков поддержат "Челси"

    Футбол
    12:01

    Стали известны детали коррупционного дела замглавы ИВ Гарадагского района

    Происшествия
    11:58
    Фото

    Проект мечети Джебраила представлен общественности

    Внутренняя политика
    11:54

    МВД: Из Грузии депортирован 121 иностранный гражданин

    В регионе
    11:51
    Фото

    Проведен обучающий семинар TOT для учителей по медиаграмотности

    Медиа
    11:48

    Бакинский торговый центр существенно сократил уставный капитал

    Бизнес
    11:47

    На процессе по делу о пожаре в Перинатальном центре озвучены показания экспертов и свидетелей

    Происшествия
    11:45

    Обнародованы объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу по TAP

    Энергетика
    Лента новостей