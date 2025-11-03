СК Армении подал в суд ходатайство об аресте брата и племянника Гарегина II

Следственный комитет Армении обратился в суд общей юрисдикции Армавирской области с ходатайством об аресте брата и племянника Католикоса всех армян Гарегина II – 68-летнего Геворка Нерсисяна и его сына Амбарцума Нерсисяна.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат Ара Зограбян в соцсети.

По его словам, правоохранительные органы приняли решение о возбуждении уголовного преследования исключительно на основании показаний одного человека, проигнорировав показания самих Нерсисянов и представленные видеоматериалы, которые могли иметь решающее значение для дела.

Сообщается, что член прозападной партии "Республика", кандидат в главы общины Вагаршапат Арутюн Мкртчян обвинил Геворка и Амбарцума Нерсисянов в "хулиганстве и препятствовании агиткампании".