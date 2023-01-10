Делегация США встретится с представителями афганского сопротивления в Турции

Делегация США прибыла в Турцию, где встретится с представителями Фронта национального сопротивления Афганистана, который противостоит захватившему власть в стране радикальному движению "Талибан".

Делегация США прибыла в Турцию, где встретится с представителями Фронта национального сопротивления Афганистана, который противостоит захватившему власть в стране радикальному движению "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya.

Источники сообщили, что на переговорах стороны обсудят пути решения кризиса в Афганистане. Дополнительная информация касательно их встречи не приводится.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.