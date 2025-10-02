Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Делегация Минобороны Сирии прибыла в Москву

    В регионе
    • 02 октября, 2025
    • 11:54
    Делегация Минобороны Сирии прибыла в Москву

    В Москву прилетела делегация министерства обороны Сирийской Арабской Республики (САР) во главе с начальником Генштаба генерал-майором Али ан-Наасаном.

    Как передает Report, об этом сообщило сирийское информагентство SANA.

    С российской стороны делегацию встречал замглавы Минобороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

    31 июля в Москву приезжал глава Минобороны САР Мархаф Абу Каср. Тогда он встречался с российским коллегой Андреем Белоусовым. Главы министерств обсудили перспективы взаимодействия между двумя странами и ситуацию в ближневосточном регионе.

    Сирия Россия Минобороны

    Последние новости

    12:56

    Президент США может встретиться с лидером КНДР в демилитаризованной зоне

    Другие страны
    12:54

    Орхан Мамедов: В Азербайджане сохраняются трудности с получением разрешений на строительство

    Инфраструктура
    12:54

    В Азербайджане предотвращен ввоз 15,2 кг наркотиков из Ирана

    Происшествия
    12:54

    Кошта назвал мир между Азербайджаном и Арменией важным моментом для Европы

    Внешняя политика
    12:54
    Видео

    Премьер Албании пошутил с Макроном: Вы тоже должны поздравить Азербайджан и Албанию

    Внешняя политика
    12:50

    Зеленский: ЕС нужно срочно задействовать 19-й пакет санкций против РФ

    Другие страны
    12:50

    Фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова профинансирует строительство мечети в Физули

    Инфраструктура
    12:50

    Президент Украины и премьер Норвегии обсудили усиление ПВО и производство БПЛА

    В регионе
    12:49

    Президент Франции поздравил Ильхама Алиева и Пашиняна с прогрессом в мирном процессе

    Внешняя политика
    Лента новостей