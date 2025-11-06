Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    • 06 ноября, 2025
    • 17:10
    Делегация Конституционного суда Грузии посетит Азербайджан

    Грузинская делегация во главе с председателем Конституционного суда страны Ревазом Надараей посетит Баку.

    Как сообщает грузинское бюро Report, цель визита - участие в мероприятиях, приуроченных к 30-летию Конституционного суда Азербайджана.

    Перед визитом Реваз Надарая принял генерального консула Азербайджана в Батуми Фуада Азизова и консула Рустама Зарбалиева.

    Как сообщили в Генконсульстве, на встрече обсуждались дружеские и партнерские отношения, сформировавшиеся за долгие годы между Конституционными судами Грузии и Азербайджана.

    Надарая поздравил азербайджанский народ с 30-летием принятия Конституции и отметил, что грузинская сторона заинтересована в дальнейшем развитии правового и институционального сотрудничества с Азербайджаном.

    "Это сотрудничество внесет вклад в продолжение исторической дружбы между двумя странами как на правовом, так и на международном уровне", - подчеркнул Надарая.

    Gürcüstan Konstitusiya Məhkəməsinin nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edəcək

