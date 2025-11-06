Делегация Конституционного суда Грузии посетит Азербайджан
- 06 ноября, 2025
- 17:10
Грузинская делегация во главе с председателем Конституционного суда страны Ревазом Надараей посетит Баку.
Как сообщает грузинское бюро Report, цель визита - участие в мероприятиях, приуроченных к 30-летию Конституционного суда Азербайджана.
Перед визитом Реваз Надарая принял генерального консула Азербайджана в Батуми Фуада Азизова и консула Рустама Зарбалиева.
Как сообщили в Генконсульстве, на встрече обсуждались дружеские и партнерские отношения, сформировавшиеся за долгие годы между Конституционными судами Грузии и Азербайджана.
Надарая поздравил азербайджанский народ с 30-летием принятия Конституции и отметил, что грузинская сторона заинтересована в дальнейшем развитии правового и институционального сотрудничества с Азербайджаном.
"Это сотрудничество внесет вклад в продолжение исторической дружбы между двумя странами как на правовом, так и на международном уровне", - подчеркнул Надарая.