Делегация Конституционного суда Грузии посетит Азербайджан

Грузинская делегация во главе с председателем Конституционного суда страны Ревазом Надараей посетит Баку.

Как сообщает грузинское бюро Report, цель визита - участие в мероприятиях, приуроченных к 30-летию Конституционного суда Азербайджана.

Перед визитом Реваз Надарая принял генерального консула Азербайджана в Батуми Фуада Азизова и консула Рустама Зарбалиева.

Как сообщили в Генконсульстве, на встрече обсуждались дружеские и партнерские отношения, сформировавшиеся за долгие годы между Конституционными судами Грузии и Азербайджана.

Надарая поздравил азербайджанский народ с 30-летием принятия Конституции и отметил, что грузинская сторона заинтересована в дальнейшем развитии правового и институционального сотрудничества с Азербайджаном.

"Это сотрудничество внесет вклад в продолжение исторической дружбы между двумя странами как на правовом, так и на международном уровне", - подчеркнул Надарая.