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Делегация Кабмина Туркменистана прибыла в Таджикистан

Делегация Кабмина Туркменистана прибыла в Таджикистан Таджикистан и Туркменистан обсудят торгово-экономические и научно-технические вопросы.
В регионе
27 ноября 2023 г. 09:40
Делегация Кабмина Туркменистана прибыла в Таджикистан

Таджикистан и Туркменистан обсудят торгово-экономические и научно-технические вопросы.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, в связи с этим делегация из Ашхабада во главе зампреда Кабмина Тангрыкули Атахаллыева прибыла в Душанбе.

Стороны встретятся в рамках 12-го заседания межправкомиссии Таджикистана и Туркменистана, которое состоится 27-28 ноября в Душанбе.

Ожидается, что делегации также обсудят проблемы экологии, в том числе - спасение Арала.

Президенты двух стран Эмомали Рахмон и Сердар Бердымухамедов на полях Пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии в сентябре этого года отмечали необходимость развития торгово-экономических связей и активизации деятельности межправкомиссии Таджикистана и Туркменистана.

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