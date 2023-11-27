Делегация Кабмина Туркменистана прибыла в Таджикистан

Таджикистан и Туркменистан обсудят торгово-экономические и научно-технические вопросы.

Таджикистан и Туркменистан обсудят торгово-экономические и научно-технические вопросы.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, в связи с этим делегация из Ашхабада во главе зампреда Кабмина Тангрыкули Атахаллыева прибыла в Душанбе.

Стороны встретятся в рамках 12-го заседания межправкомиссии Таджикистана и Туркменистана, которое состоится 27-28 ноября в Душанбе.

Ожидается, что делегации также обсудят проблемы экологии, в том числе - спасение Арала.

Президенты двух стран Эмомали Рахмон и Сердар Бердымухамедов на полях Пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии в сентябре этого года отмечали необходимость развития торгово-экономических связей и активизации деятельности межправкомиссии Таджикистана и Туркменистана.