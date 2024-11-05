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Делегация ЕС прибыла в Армению для разработки программы по либерализации визового режима

Делегация ЕС прибыла в Армению для разработки программы по либерализации визового режима Делегация Евросоюза прибыла в Ереван для разработки программы переговоров по либерализации визового режима.
В регионе
5 ноября 2024 г. 11:21
Делегация ЕС прибыла в Армению для разработки программы по либерализации визового режима

Делегация Евросоюза прибыла в Ереван для разработки программы переговоров по либерализации визового режима.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян в ходе предварительного обсуждения проекта закона о госбюджете на 2025 год на совместном заседании постоянных комиссий Народного собрания.

"5-6 ноября в Ереване находится делегация Евросоюза с целью разработки соответствующей программы переговоров", - сказал он.

Ованнисян также сообщил, что завершается работа над проектом новой повестки партнерства Армения-ЕС.

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Версия на английском языке EU delegation arrives in Armenia to pave way for visa liberalization

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