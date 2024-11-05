Делегация ЕС прибыла в Армению для разработки программы по либерализации визового режима

Делегация Евросоюза прибыла в Ереван для разработки программы переговоров по либерализации визового режима.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян в ходе предварительного обсуждения проекта закона о госбюджете на 2025 год на совместном заседании постоянных комиссий Народного собрания.
"5-6 ноября в Ереване находится делегация Евросоюза с целью разработки соответствующей программы переговоров", - сказал он.
Ованнисян также сообщил, что завершается работа над проектом новой повестки партнерства Армения-ЕС.