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    ​Давутоглу: Армия успешно поразила цели ИГ

    Операции против ИГ достигли поставленных задач

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Турецкие военные успешно атаковали объекты группировки "Исламское государство" (ИГ) на территории Сирии, которые ранее были определены.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

    "Операции против ИГ достигли поставленных задач. Все объекты ИГ на территории Сирии, определенные ранее, были на 100% поражены нашими военными", - сказал он. 

    Премьер также указал, что "Дамаск не был проинформирован об этих операциях".

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