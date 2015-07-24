​Давутоглу: Армия успешно поразила цели ИГ

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Турецкие военные успешно атаковали объекты группировки "Исламское государство" (ИГ) на территории Сирии, которые ранее были определены.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

"Операции против ИГ достигли поставленных задач. Все объекты ИГ на территории Сирии, определенные ранее, были на 100% поражены нашими военными", - сказал он.

Премьер также указал, что "Дамаск не был проинформирован об этих операциях".