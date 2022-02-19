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Давид Залкалиани: В Мюнхене состоялась панель с участием Азербайджана и Армении

Давид Залкалиани: В Мюнхене состоялась панель с участием Азербайджана и Армении "Панельная дискуссия, состоявшаяся в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, была посвящена мирной инициативе, озвученной премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили с трибуны Генассамблеи ООН. На эту тему была очень интересная дискуссия. В панел
В регионе
19 февраля 2022 г. 22:23
Давид Залкалиани: В Мюнхене состоялась панель с участием Азербайджана и Армении

"Панельная дискуссия, состоявшаяся в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, была посвящена мирной инициативе, озвученной премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили с трибуны Генассамблеи ООН. На эту тему была очень интересная дискуссия. В панели приняли участие коллеги из Азербайджана и Армении. В обсуждениях также приняли участие представители ОБСЕ, Всемирного банка и других международных организаций".

Как передает местное бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По словам Залкалиани, в ходе обсуждений была представлена ​​подробная информация об инициативе Гарибашвили "Мирное соседство": "Она заключается в том, чтобы предложить нашим соседям превратить Тбилиси в площадку для обсуждений конкретных проектов".

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Версия на азербайджанском языке David Zalkaliani: “Münhendə Azərbaycan və Ermənistanın iştirakı ilə panel baş tutub"

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