Давид Залкалиани: В Мюнхене состоялась панель с участием Азербайджана и Армении

"Панельная дискуссия, состоявшаяся в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, была посвящена мирной инициативе, озвученной премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили с трибуны Генассамблеи ООН. На эту тему была очень интересная дискуссия. В панел

"Панельная дискуссия, состоявшаяся в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, была посвящена мирной инициативе, озвученной премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили с трибуны Генассамблеи ООН. На эту тему была очень интересная дискуссия. В панели приняли участие коллеги из Азербайджана и Армении. В обсуждениях также приняли участие представители ОБСЕ, Всемирного банка и других международных организаций".

Как передает местное бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По словам Залкалиани, в ходе обсуждений была представлена ​​подробная информация об инициативе Гарибашвили "Мирное соседство": "Она заключается в том, чтобы предложить нашим соседям превратить Тбилиси в площадку для обсуждений конкретных проектов".