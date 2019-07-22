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Дарт Вейдер проиграл выборы в Одессе

Дарт Вейдер проиграл выборы в Одессе
© EPA

Дарт Вейдер - выдвиженец от партии "Блок Дарта Вейдера" - проиграл в Одессе на выборах в Верховную раду по 135 округу, уступив победу представителю партии "Слуга народа". Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об  этом свидетельствуют данные ЦИК Украины.

После обработки 57,57% протоколов, выдвиженец от "Слуги народа" Алексей Леонов получает 40,41% голосов избирателей, а Дарт Вейдер - только 1,63%.

В этом же округе Леонову проигрывает и депутат Рады VIII созыва, президент Одесской юридической академии и экс-глава Центризбиркома Сергей Кивалов.

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