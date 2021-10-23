Cтала известна причина получения убежища Тельманом Исмаиловым

Бизнесмен азербайджанского происхождения Тельман Исмаилов, обвиняемый в убийствах и похищении в России, получил политическое убежище в Черногории из-за решения прокуратуры Цюриха о закрытии против него дела об отмывании денег.

Бизнесмен азербайджанского происхождения Тельман Исмаилов, обвиняемый в убийствах и похищении в России, получил политическое убежище в Черногории из-за решения прокуратуры Цюриха о закрытии против него дела об отмывании денег.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, адвокат Марина Русакова сказала, что именно этот факт сыграл решающую роль в освобождении ее подзащитного из экстрадиционного ареста.

"Один из основных документов, который сыграл решающую роль в предоставлении Тельману (Исмаилову) политического убежища, был представлен из прокуратуры Цюриха, закрывшей 5 января этого года уголовное дело об отмывании денег против предпринимателя. Это дело в Швейцарии закрыто, Исмаилову выплачена компенсация в размере более 15 тыс швейцарских франков, а в этом решении прокуратуры Цюриха указано на недостоверные сведения, представленные в обоснование российской стороной виновности Тельмана, - рассказала собеседница агентства. - Полагаю, именно это решение, которое было представлено Черногорскому суду, сыграло решающую роль".