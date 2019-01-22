CМИ: Грядет смена главы правительства Грузии

Tбилиси. 22 января. REPORT.AZ/ Ряд грузинских СМИ распространили информацию о грядущих переменах в правительстве страны.

По сообщению грузинского бюро Report, нынешнего премьера Мамуку Бахтадзе сменит министр внутренних дел Георгий Гахария.

По сведению грузинских СМИ, председатель правящей в стране партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили уже принял решение о смене главы правительства.

Местные эксперты считают, что правительство страны может возглавить Г.Гахария. По их мнению, назначив министра внутренних дел главой правительства, Иванишвили завершит обещанные реформы.

По информациии, растиражированной СМИ, своего поста лишится и министр обороны Леван Изория.

Комментируя подобные публикации, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили отметила, что не воспринимает их всерьез: "Лидер нашей партии Бидзина Иванишвили ранее заявлял о грядущих переменах в правительстве и в рядах правящей партии, однако он не упоминал о смене премьер-министра страны".