    В регионе
    • 29 октября, 2025
    • 17:49
    ЦИК: Выборы в Армении в 2026 году обойдутся дороже

    На проведение парламентских выборов в 2026 году из бюджета Армении будет выделено примерно 4,45 млрд драмов ($11,6 млн).

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил председатель Центризбиркома Армении Ваагн Овакимян, отвечая на вопросы депутатов в рамках обсуждения проекта госбюджета на 2026 год на уровне парламентских комиссий.

    На внеочередные парламентские выборы в 2021 году ЦИК получил порядка 2,8 млрд драмов (порядка $7,3 млн). Еще 1,1 млрд (около $2,8 млн) было уплачено из госбюджета, но не по линии ЦИК, на обслуживание камер наблюдения на избирательных участках. Но даже с учетом этих 1,1 млрд, остается разница в чуть более 500 млн драмов.

    Как пояснил Овакимян, эта разница обусловлена увеличением размера зарплат членов участковых избиркомов и персонала по обслуживанию камер наблюдения.

    Кроме того, осенью 2026 года выборы местного самоуправления будут проведены в 46 из 70 муниципалитетов страны. На их организацию ЦИК получит чуть больше 2,5 млрд драмов ($6,5 млн).

