İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Ermənistan MSK: Gələn il parlament seçkiləri daha baha başa gələcək

    Region
    • 29 oktyabr, 2025
    • 18:10
    Ermənistan MSK: Gələn il parlament seçkiləri daha baha başa gələcək

    2026-cı ildə Ermənistanda parlament seçkilərinin keçirilməsi üçün dövlət büdcəsindən təxminən 4,45 milyard dram (11,6 milyon dollar) ayrılacaq.

    "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri Vaaqn Ovakimyan parlament komissiyaları səviyyəsində 2026-cı il dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsi çərçivəsində deputatların suallarını cavablandırarkən bildirib.

    MSK 2021-ci ildə növbədənkənar parlament seçkiləri üçün təxminən 2,8 milyard dram (təxminən 7,3 milyon dollar) alıb. Seçki məntəqələrində müşahidə kameralarına xidmət göstərilməsi üçün daha 1,1 milyard dram (təxminən 2,8 milyon dollar) dövlət büdcəsindən ödənilib. Lakin bu 1,1 milyardı nəzərə alsaq belə, 500 milyon dramdan bir qədər çox fərq qalır.

    O izah edib ki, bu fərq məntəqə seçki komissiyalarının üzvlərinin və müşahidə kameralarına xidmət göstərən heyətin əmək haqlarının artması ilə şərtlənib.

    Bundan əlavə, 2026-cı ilin payızında ölkənin 70 bələdiyyəsindən 46-da yerli özünüidarəetmə orqanlarına seçkilər keçiriləcək. Onların təşkili üçün MSK-ya 2,5 milyard dramdan bir qədər çox (6,5 milyon dollar) vəsait ayrılacaq.

    Ermənistan Seçkilər büdcə
    ЦИК: Выборы в Армении в 2026 году обойдутся дороже

    Son xəbərlər

    18:59

    Gəncədə irigövdəli ağac yola aşıb, avtomobillərin hərəkətində çətinlik yaranıb

    Hadisə
    18:58

    Putinin xüsusi nümayəndəsi Ukraynada müharibənin tezliklə başa çatacağına ümid edir

    Digər ölkələr
    18:47
    Foto

    Sahibə Qafarova Tacikistan Ali Məclisi Nümayəndələr Palatasının sədri ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:46
    Foto

    İlham Əliyev Rumıniya Parlamenti Senatının sədrini qəbul edib

    Xarici siyasət
    18:46

    Lord: "Böyük Britaniya Azərbaycanın BOEM potensialının üzə çıxarılmasında əsas tərəfdaş ola bilər"

    Energetika
    18:44

    "Qəbələ"nin baş məşqçisi: "Vurulan qollar kombinasiyalı hücumların nəticəsi idi"

    Futbol
    18:40

    Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun sosial media səhifələri fəaliyyətə başlayıb

    Xarici siyasət
    18:23

    Zelenski Ukraynanın suverenliyinə verdiyi dəstəyə görə Ərdoğana təşəkkür edib

    Region
    18:10

    Ermənistan MSK: Gələn il parlament seçkiləri daha baha başa gələcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti