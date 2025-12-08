İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Gürcüstan Azərbaycan yanacağını Ermənistana dəmir yolu ilə pulsuz daşıyacaq

    İnfrastruktur
    • 08 dekabr, 2025
    • 14:27
    Gürcüstan Azərbaycan yanacağını Ermənistana dəmir yolu ilə pulsuz daşıyacaq
    İrakli Kobaxidze

    Gürcüstan Azərbaycan yanacağının Ermənistana dəmir yolu ilə daşınmasını pulsuz həyata keçirəcək

    "Report"un Gürüstan borusu xəbər verir ki, Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidzenin qərarına əsasən, "Gürcüstan Dəmir Yolları" SC Azərbaycandan Gürcüstan ərazisi vasitəsilə Ermənistana yanacağın birdəfəlik dəmir yolu tranzitini tamamilə pulsuz həyata keçirəcək.

    Bu barədə məlumatı ölkənin İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Nazirliyi "İmedinews"a təsdiqləyib.

    Bildirilib ki, Azərbaycan mətbuatında yanacağın dəmir yolu ilə daşınmasına tarif baryerlərinin mane olması ilə bağlı yayılan məlumatlardan sonra məsələ aydınlaşdırılıb.

    Qurumun məlumatına görə, Gürcüstan hökuməti dekabrın 5-də tərəfdaş ölkə kimi Azərbaycandan yanacağın tranziti ilə bağlı rəsmi müraciət alıb. Baş nazirin göstərişi ilə "Gürcüstan Dəmir Yolları"na sözügedən yükün tarif tətbiq edilmədən daşınması barədə dərhal tapşırıq verilib.

    Qeyd edilib ki, rəsmi tərəflər qərar barədə məlumatlandırılıb: "Gürcüstan həmişə regionda sülhün və əməkdaşlığın tərəfdarı olub və belə də qalır. Azərbaycan isə hər zaman etibarlı tərəfdaş kimi qiymətləndirilir", – məlumatda vurğulanır.

    Gürcüstan Azərbaycan Ermənistan dəmir yolu

    Son xəbərlər

    14:38

    "Global Media Group"un altı əməkdaşı MEDİA-nın müsabiqəsində qalib gəlib

    Media
    14:33

    Azərbaycan millisinin məşqçisi: "Boksçularımız Dünya Kubokunda yaxşı çıxış etdilər"

    Fərdi
    14:29
    Foto

    "Fərdi jurnalist müsabiqəsi"nin nəticələri açıqlanıb

    Media
    14:27

    Gürcüstan Azərbaycan yanacağını Ermənistana dəmir yolu ilə pulsuz daşıyacaq

    İnfrastruktur
    14:23

    1700-dən çox taksi sürücüsü imtahan vermək üçün qeydiyyatdan keçib

    Elm və təhsil
    14:22

    Dövlət Gömrük Komitəsi TIR-parkların inşasını planlaşdırır

    Biznes
    14:15

    Azərbaycan Basketbol Liqasında IX turun proqramı müəyyənləşib

    Komanda
    14:15

    Naxçıvanda vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin sayı 2 % artıb

    Biznes
    14:12

    DGK: Tranzit bəyannamələrinin geri qaytarılma hallarının payı 1 %-dən azdır

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti