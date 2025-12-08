"Fərdi jurnalist müsabiqəsi"nin nəticələri açıqlanıb
Media
- 08 dekabr, 2025
- 14:29
Medianın İnkişafı Agentliyinin (MEDİA) 30 oktyabrda elan etdiyi "Fərdi jurnalist müsabiqəsi"nin nəticələri açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA) məlumat yayıb.
