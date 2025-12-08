İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Media
    • 08 dekabr, 2025
    • 14:29
    Fərdi jurnalist müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb

    Medianın İnkişafı Agentliyinin (MEDİA) 30 oktyabrda elan etdiyi "Fərdi jurnalist müsabiqəsi"nin nəticələri açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA) məlumat yayıb.

