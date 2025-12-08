Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    MEDİA объявило результаты "Конкурса индивидуальных журналистских работ"

    • 08 декабря, 2025
    • 15:11
    MEDİA объявило результаты Конкурса индивидуальных журналистских работ

    Агентство по развитию медиа (MEDİA) объявило результаты "Конкурса индивидуальных журналистских работ".

    Как сообщает Report, конкурс был объявлен 30 октября.

    Представители печатных или онлайн-СМИ определены в следующих номинациях:

    · лучший репортаж;

    · лучший общественно-политический анализ;

    · лучший социально-экономический анализ;

    · лучшее интервью;

    · лучший материал о культуре;

    · лучшая авторская колонка;

    · лучшее журналистское расследование;

    · лучший очерк.

    Среди аудиовизуальных СМИ конкурс проводился в трех категориях:

    · лучший общественно-политический репортаж;

    · лучший социально-экономический репортаж;

    · лучший тематический репортаж (спорт, культура и др.).

