MEDİA объявило результаты "Конкурса индивидуальных журналистских работ"
Медиа
- 08 декабря, 2025
- 15:11
Агентство по развитию медиа (MEDİA) объявило результаты "Конкурса индивидуальных журналистских работ".
Как сообщает Report, конкурс был объявлен 30 октября.
Представители печатных или онлайн-СМИ определены в следующих номинациях:
· лучший репортаж;
· лучший общественно-политический анализ;
· лучший социально-экономический анализ;
· лучшее интервью;
· лучший материал о культуре;
· лучшая авторская колонка;
· лучшее журналистское расследование;
· лучший очерк.
Среди аудиовизуальных СМИ конкурс проводился в трех категориях:
· лучший общественно-политический репортаж;
· лучший социально-экономический репортаж;
· лучший тематический репортаж (спорт, культура и др.).
Последние новости
15:35
Кан Кимгу: Мир между Баку и Ереваном отроет новые возможности для корейских компанийВнешняя политика
15:31
Азербайджан, Россия и Беларусь начинают электронное взаимное признание сертификатов происхожденияБизнес
15:31
Фото
В ООН представлена информация об антикоррупционных реформах в АзербайджанеВнешняя политика
15:29
В ГТК объяснили снижение использования режима "Зеленый коридор"Бизнес
15:29
ГТК приступил к внедрению системы ARAS ProБизнес
15:21
ГТК Азербайджана призывает активизировать цифровизацию транзитных документовБизнес
15:16
Полиция Норвегии задержала предполагаемого стрелка в торговом центре ОслоДругие страны
15:15
СМИ: Франция не готова включать в "репарационный кредит" росактивы из частных банковДругие страны
15:12