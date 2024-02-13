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ЦИК РФ: Путин отказался участвовать в предвыборных дебатах

ЦИК РФ: Путин отказался участвовать в предвыборных дебатах Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила отказ кандидата на должность президента Владимира Путина от участия в совместных агитационных мероприятиях.
В регионе
13 февраля 2024 г. 12:35
ЦИК РФ: Путин отказался участвовать в предвыборных дебатах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила отказ кандидата на должность президента Владимира Путина от участия в совместных агитационных мероприятиях.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила на заседании ЦИК РФ секретарь избиркома Наталья Бударина.

"В ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ кандидата на должность президента РФ Путина Владимира Владимировича участвовать в совместных агитационных мероприятиях на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания",- заявила Бударина.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.

29 января Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах, он примет в них участие как самовыдвиженец.

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Версия на английском языке Russian Central Election Commission: Putin refuses to participate in election debates
Версия на азербайджанском языке Putin prezident seçkilərində debatlarda iştirakdan imtina edib

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