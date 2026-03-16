    ЦИК Казахстана: Более 87% казахстанцев поддержали проект новой Конституции

    В Казахстане озвучены предварительные итоги республиканского референдума по проекту новой Конституции.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Центральную комиссию референдума РК, участие в голосовании приняли 9 127 192 гражданина в стране и за рубежом, что составляет 73,12% от общего числа избирателей.

    По данным комиссии, 7 954 667 человек, или 87,15% проголосовавших, поддержали принятие проекта новой Конституции.

    Таким образом, референдум считается состоявшимся, поскольку в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме.

    "Против" проголосовало 898 099 граждан. Недействительными признаны 146 558 бюллетеней.

    В соответствии с законодательством страны окончательные итоги голосования Центральная комиссия референдума должна подвести не позднее чем в семидневный срок со дня проведения голосования.

    ЦИК Казахстана Конституционный референдум в Казахстане
    Qazaxıstan vətəndaşlarının 87 faizi yeni Konstitusiya layihəsini dəstəkləyib
