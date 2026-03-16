Qazaxıstan vətəndaşlarının 87 faizi yeni Konstitusiya layihəsini dəstəkləyib
Region
- 16 mart, 2026
- 10:38
Qazaxıstanda yeni Konstitusiya layihəsi üzrə referendumun ilkin nəticələri açıqlanıb.
"Report"un Qazaxıstan bürosu ölkənin Mərkəzi Referendum Komissiyasına istinadən xəbər verir ki, səsvermədə ölkədə və xaricdə 9 127 192 vətəndaş iştirak edib ki, bu da ümumi seçici sayının 73,12 %-ni təşkil edir.
Komissiyanın məlumatına görə, 7 954 667 nəfər və ya səsverənlərin 87,15 %-i yeni Konstitusiya layihəsinin qəbul edilməsini dəstəkləyib.
Beləliklə, referendum baş tutmuş hesab olunur, çünki səsvermədə referendumda iştirak etmək hüququna malik vətəndaşların yarıdan çoxu iştirak edib.
