ЦИК: Каладзе выиграл выборы на пост мэра Тбилиси

    Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе по итогам обработки 100% бюллетеней получил на муниципальных выборах 71,621% голосов.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии Грузии.

    Второе место занял кандидат от оппозиционных партий "Сильная Грузия" и "Гахария за Грузию" Ираклий Купрадзе. Он заручился поддержкой 12,275% избирателей. Тройку лидеров замыкает кандидат от либертарианской партии "Гирчи" Яго Хвичия. За него проголосовали 7,624% жителей Тбилиси.

    После обработки 99% бюллетеней правящая партия набирает 81,7%, за ней следует "Сильная Грузия" с 6,7% голосов. На третьем месте находится политическое объединение "Гахария за Грузию" с 3,7%.

    В стране 4 октября прошли муниципальные выборы. На них избирали мэров и депутатов законодательных собраний в 64 муниципалитетах. Более чем для 3,5 млн избирателей был открыт 3 061 участок.

    Gürcüstan MSK: Kaladze Tbilisi meri uğrunda seçkilərdə qalib gəlib

