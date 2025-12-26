На месторождении "Муйнак" в Узбекистане получен промышленный приток газа

На месторождении "Муйнак", расположенном на плато Устюрт, получен первый промышленный приток природного газа с третьей разведочной скважины.

Как передает Report, об этом сообщает "Узбекнефтегаз".

Буровые работы на скважине были начаты 8 сентября текущего года силами предприятия "Oʻzneftgaz burgʻilash ishlari". Нижнеюрские пласты были вскрыты на глубине 4 940 метров.

"В течение 3-х суток будут изучены природные свойства продуктивного пласта. По итогам исследований будут определены суточный дебит скважины, пластовое давление и другие ключевые параметры", - говорится в сообщении.

В настоящее время на площади Муйнак продолжаются буровые и испытательные работы еще на двух скважинах. Ожидается, что результаты по ним будут получены в ближайшее время.

Отметим, что плато Устюрт находится в пределах 2х стран: Казахстана - западная часть и Узбекистана - восточная часть. Геологическое изучение узбекской части Устюрта на нефть, газ и воду с применением сейсмики и глубокого бурения было начато в конце 1950х гг. Геологоразведочные работы на узбекской части плато Устюрт ведутся как собственными силами Узбекистана, так и с привлечением иностранных партнеров. В частности, по шести перспективным месторождениям - Бойтерак, Теренгкудук, Биргори, Харой, Каракалпок и Кулбой - к работам привлечена Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).