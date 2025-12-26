Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    На месторождении "Муйнак" в Узбекистане получен промышленный приток газа

    Энергетика
    • 26 декабря, 2025
    • 09:22
    На месторождении Муйнак в Узбекистане получен промышленный приток газа

    На месторождении "Муйнак", расположенном на плато Устюрт, получен первый промышленный приток природного газа с третьей разведочной скважины.

    Как передает Report, об этом сообщает "Узбекнефтегаз".

    Буровые работы на скважине были начаты 8 сентября текущего года силами предприятия "Oʻzneftgaz burgʻilash ishlari". Нижнеюрские пласты были вскрыты на глубине 4 940 метров.

    "В течение 3-х суток будут изучены природные свойства продуктивного пласта. По итогам исследований будут определены суточный дебит скважины, пластовое давление и другие ключевые параметры", - говорится в сообщении.

    В настоящее время на площади Муйнак продолжаются буровые и испытательные работы еще на двух скважинах. Ожидается, что результаты по ним будут получены в ближайшее время.

    Отметим, что плато Устюрт находится в пределах 2х стран: Казахстана - западная часть и Узбекистана - восточная часть. Геологическое изучение узбекской части Устюрта на нефть, газ и воду с применением сейсмики и глубокого бурения было начато в конце 1950х гг. Геологоразведочные работы на узбекской части плато Устюрт ведутся как собственными силами Узбекистана, так и с привлечением иностранных партнеров. В частности, по шести перспективным месторождениям - Бойтерак, Теренгкудук, Биргори, Харой, Каракалпок и Кулбой - к работам привлечена Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).

    Узбекистан плато Устюрт Узбекнефтегаз природный газ энергетика

    Последние новости

    10:31

    В зимний сезон из Международного аэропорта Гейдар Алиев выполняются рейсы более чем по 70 направлениям

    Туризм
    10:30

    Анаклаудия Россбах: WUF13 в Баку укрепит присутствие UN-Habitat в регионе - ИНТЕРВЬЮ

    Инфраструктура
    10:25

    В послевоенный период семьям шехидов и инвалидам предоставлено около 7 тыс. квартир

    Футбол
    10:25

    Обвиняемый в мошенничестве на 20 тыс. манатов вновь присвоил деньги

    Происшествия
    10:19

    Цены на золото обновили новый исторический максимум - ОБНОВЛЕНО

    Финансы
    10:08

    На Фиолетовой линии бакинского метро переходят на 5-вагонные поезда

    Инфраструктура
    09:49

    Brent подорожала до $62,32 за баррель

    Энергетика
    09:26

    Британия в 2025 году заключила рекордные за 40 лет объем сделок по продаже оборонной техники

    Другие страны
    09:22

    На месторождении "Муйнак" в Узбекистане получен промышленный приток газа

    Энергетика
    Лента новостей