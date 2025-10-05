Gürcüstan MSK: Kaladze Tbilisi meri uğrunda seçkilərdə qalib gəlib
Region
- 05 oktyabr, 2025
- 11:12
"Gürcü arzusu" Partiyasının Tbilisi meri vəzifəsinə namizədi Kaxa Kaladze səslərin 100 faizinin hesablanmasından sonra 71 faizdən çox səs toplayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyası məlumat yayıb.
Bu xəbər yenilənir...
Son xəbərlər
11:18
III MDB Oyunları: Azərbaycan badmintonçusu gümüş medal qazanıbFərdi
11:14
III MDB Oyunları: Azərbaycan komandası avarçəkmə yarışlarına medalla qazanıbKomanda
11:12
Gürcüstan MSK: Kaladze Tbilisi meri uğrunda seçkilərdə qalib gəlibRegion
11:11
Video
Xırdalanda yaşayış kompleksində yanğın olub, sakinlər təxliyə edilibHadisə
11:08
Foto
III MDB oyunları ilə əlaqədar Qəbələdə gücləndirilmiş xidmət təşkil olunubFərdi
11:06
Gürcüstanda bələdiyyə seçkiləri sakit şəraitdə keçibRegion
11:05
Foto
Rusiyanın Zaporojye şəhərinə hücumu nəticəsində 1 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
10:57
Bakıda restoranda baş verən yanğının qarşısı alınıb - YENİLƏNİBHadisə
10:42