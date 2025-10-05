İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Gürcüstan MSK: Kaladze Tbilisi meri uğrunda seçkilərdə qalib gəlib

    Region
    • 05 oktyabr, 2025
    • 11:12
    Gürcüstan MSK: Kaladze Tbilisi meri uğrunda seçkilərdə qalib gəlib

    "Gürcü arzusu" Partiyasının Tbilisi meri vəzifəsinə namizədi Kaxa Kaladze səslərin 100 faizinin hesablanmasından sonra 71 faizdən çox səs toplayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyası məlumat yayıb.

    Bu xəbər yenilənir...

    Gürcüstan Kaxa Kaladze
    ЦИК: Каладзе выиграл выбора мэра Тбилиси

    Son xəbərlər

    11:18

    III MDB Oyunları: Azərbaycan badmintonçusu gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    11:14

    III MDB Oyunları: Azərbaycan komandası avarçəkmə yarışlarına medalla qazanıb

    Komanda
    11:12

    Gürcüstan MSK: Kaladze Tbilisi meri uğrunda seçkilərdə qalib gəlib

    Region
    11:11
    Video

    Xırdalanda yaşayış kompleksində yanğın olub, sakinlər təxliyə edilib

    Hadisə
    11:08
    Foto

    III MDB oyunları ilə əlaqədar Qəbələdə gücləndirilmiş xidmət təşkil olunub

    Fərdi
    11:06

    Gürcüstanda bələdiyyə seçkiləri sakit şəraitdə keçib

    Region
    11:05
    Foto

    Rusiyanın Zaporojye şəhərinə hücumu nəticəsində 1 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    10:57

    Bakıda restoranda baş verən yanğının qarşısı alınıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    10:42

    Braziliyanın gənclərdən ibarət futbol millisi dünya çempionatında ilk dəfə qrupdan çıxa bilməyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti