ЦИК Грузии зарегистрировал еще 4 организации для наблюдения за выборами
В регионе
- 13 сентября, 2025
- 11:56
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии зарегистрировала еще 4 организации для наблюдения за выборами 4 октября.
Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на ЦИК Грузии, по сей день зарегистрированы 23 международные и 11 местных организаций.
Кроме того, аккредитацию прошли 16 субъектов медиа.
По словам пресс-секретаря ЦИК Натии Иоселиани, последний срок регистрации для международных организаций - 27 сентября, для местных - 24 сентября, а для СМИ - 29 сентября.
