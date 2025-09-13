Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    ЦИК Грузии зарегистрировал еще 4 организации для наблюдения за выборами

    В регионе
    • 13 сентября, 2025
    • 11:56
    ЦИК Грузии зарегистрировал еще 4 организации для наблюдения за выборами

    Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии зарегистрировала еще 4 организации для наблюдения за выборами 4 октября.

    Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на ЦИК Грузии, по сей день зарегистрированы 23 международные и 11 местных организаций.

    Кроме того, аккредитацию прошли 16 субъектов медиа.

    По словам пресс-секретаря ЦИК Натии Иоселиани, последний срок регистрации для международных организаций - 27 сентября, для местных - 24 сентября, а для СМИ - 29 сентября.

    ЦИК Грузия выборы
    Gürcüstan MSK yerli seçkilərlə bağlı daha 4 müşahidə təşkilatını qeydə alıb

