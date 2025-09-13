ЦИК Грузии зарегистрировал еще 4 организации для наблюдения за выборами

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии зарегистрировала еще 4 организации для наблюдения за выборами 4 октября.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на ЦИК Грузии, по сей день зарегистрированы 23 международные и 11 местных организаций.

Кроме того, аккредитацию прошли 16 субъектов медиа.

По словам пресс-секретаря ЦИК Натии Иоселиани, последний срок регистрации для международных организаций - 27 сентября, для местных - 24 сентября, а для СМИ - 29 сентября.