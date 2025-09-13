İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Gürcüstan MSK yerli seçkilərlə bağlı daha 4 müşahidə təşkilatını qeydə alıb

    Region
    • 13 sentyabr, 2025
    • 11:36
    Gürcüstan MSK yerli seçkilərlə bağlı daha 4 müşahidə təşkilatını qeydə alıb

    Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) oktyabrın 4-də ölkədə keçiriləcək yerli seçkilərlə bağlı daha dörd müşahidə təşkilatını qeydə alıb.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, MSK-nın məlumatına görə, hazırda seçkiləri izləmək üçün 23 beynəlxalq, 11 yerli müşahidə təşkilatı qeydiyyatdan keçib.

    Bundan əlavə, 16 media orqanı da akkreditasiyadan keçib.

    Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Natia İoselianinin sözlərinə görə, beynəlxalq təşkilatlar üçün son qeydiyyat tarixi sentyabrın 27-si, yerli müşahidə təşkilatları üçün 24 sentyabr, KİV-lər üçün isə 29 sentyabrdır.

    Gürcüstan Gürcüstan MSK yerli seçkilər MÜŞAHİDƏÇİ
    ЦИК Грузии зарегистрировал еще 4 организации для наблюдения за выборами

    Son xəbərlər

    13:08

    Federasiya prezidenti III MDB Oyunların iştirak edəcək voleybolçularla görüşüb

    Komanda
    13:07

    Pakistanda hərbi konvoya hücum nəticəsində 12 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    13:07

    Myanma ordusu Rakhayn ştatına aviazərbə endirib, 19 tələbə ölüb

    Digər ölkələr
    13:06

    "Space TV"-nin yayımı 6 saatlıq dayandırılacaq

    Media
    13:02

    Azərbaycan Türkiyədən xalça idxalına çəkdiyi xərci 17 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    13:00
    Foto

    Xocalıya yola salınan növbəti köç karvanı Seyidbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:46

    Xalq artisti Hacı Murad Yagizarov vəfat edib

    Daxili siyasət
    12:43

    İran və Azərbaycan qarşılıqlı mədəniyyət günləri keçirəcək

    Mədəniyyət siyasəti
    12:43

    Yol polisi təhlükəsizliyin təmin olunması üçün gücləndirilmiş rejimdə xidmət aparır

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti