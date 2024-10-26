ЦИК Грузии: Явка на выборах на 10.00 составила 9,27%

В Грузии на парламентских выборах, по данным на 10:00 по тбилисскому времени, проголосовали 324 197 человек.

В Грузии на парламентских выборах, по данным на 10:00 по тбилисскому времени, проголосовали 324 197 человек.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявила представитель ЦИК Натия Иоселиани.

По ее словам, это составляет 9,27% от общего числа избирателей.

Отметим, что по всей стране открыто 3 044 участка, в том числе 13 округов, созданных в порядке исключения, из которых 12 расположены в пенитенциарных учреждениях, а один – в психиатрическом центре.

В этом году впервые проголосуют 135 922 человек, имеющих право голоса.