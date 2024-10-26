О нас

ЦИК Грузии: Явка на выборах на 10.00 составила 9,27%

ЦИК Грузии: Явка на выборах на 10.00 составила 9,27% В Грузии на парламентских выборах, по данным на 10:00 по тбилисскому времени, проголосовали 324 197 человек.
В регионе
26 октября 2024 г. 11:16
ЦИК Грузии: Явка на выборах на 10.00 составила 9,27%

В Грузии на парламентских выборах, по данным на 10:00 по тбилисскому времени, проголосовали 324 197 человек.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявила представитель ЦИК Натия Иоселиани.

По ее словам, это составляет 9,27% от общего числа избирателей.

Отметим, что по всей стране открыто 3 044 участка, в том числе 13 округов, созданных в порядке исключения, из которых 12 расположены в пенитенциарных учреждениях, а один – в психиатрическом центре.

В этом году впервые проголосуют 135 922 человек, имеющих право голоса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda səsvermənin ilk iki saatında seçici fəallığı açıqlanıb

Экслюзивные новости

Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
25 октября 2024 г. 16:14
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
25 октября 2024 г. 12:04
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi