ЦИК Грузии: Явка на выборах на 10.00 составила 9,27%

В Грузии на парламентских выборах, по данным на 10:00 по тбилисскому времени, проголосовали 324 197 человек.
Как передает грузинское бюро Report, об этом заявила представитель ЦИК Натия Иоселиани.
По ее словам, это составляет 9,27% от общего числа избирателей.
Отметим, что по всей стране открыто 3 044 участка, в том числе 13 округов, созданных в порядке исключения, из которых 12 расположены в пенитенциарных учреждениях, а один – в психиатрическом центре.
В этом году впервые проголосуют 135 922 человек, имеющих право голоса.