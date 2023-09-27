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Член Совета Федерации: Россия не будет помогать Рубену Варданяну

Член Совета Федерации: Россия не будет помогать Рубену Варданяну После выхода так называемого "государственного министра Нагорно-Карабахской Республики" Рубена Варданяна из гражданства РФ, Москва не сможет ему помочь, это последствие его решения.
В регионе
27 сентября 2023 г. 23:45
Член Совета Федерации: Россия не будет помогать Рубену Варданяну

После выхода так называемого "государственного министра Нагорно-Карабахской Республики" Рубена Варданяна из гражданства РФ, Москва не сможет ему помочь, это последствие его решения.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

Ранее стало известно о том, что азербайджанские власти задержали Варданяна при его попытке выехать с территории Карабахского региона в Армению.

"Это был добровольный выбор об отказе от гражданства, соответственно, все юридические последствия от этого шага - это следствие его выбора. В связи с тем, что он не может теперь получить помощь Российской Федерации и не получит", - отметил А.Башкин.

По мнению сенатора, такая ситуация является хорошим примером для тех, кто сомневается в ценности российского гражданства.

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Версия на азербайджанском языке Federasiya Şurasının üzvü: "Rusiya Ruben Vardanyana kömək etməyəcək"

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