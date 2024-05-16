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Парламент Турции может начать обсуждения новой конституции в октябре

Парламент Турции может начать обсуждения новой конституции в октябре Парламент Турции может начать обсуждения новой конституции на осенней сессии в октябре.
В регионе
16 мая 2024 г. 17:46
Парламент Турции может начать обсуждения новой конституции в октябре

Парламент Турции может начать обсуждения новой конституции на осенней сессии в октябре.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш по итогам консультаций с парламентариями от правящей Партии справедливости и развития.

Куртулмуш отметил, что консультации с политическими партиями, представленными в парламенте, по вопросу новой конституции продолжаются.

"Уверен, что по итогам обсуждений мы сможем прийти к общему решению. Обсуждения новой конституции могут начаться уже в октябре, на предстоящей сессии парламента", - сказал он.

Он также подчеркнул, что парламентариев ждет сложный процесс, который не должен становиться предметом политических споров.

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Версия на азербайджанском языке TBMM sədri: Türkiyə konstitusiyasına dəyişikliklərlə bağlı müzakirələr oktyabrda başlaya bilər

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