Эксперт: Активность России в Харьковской области временна

Открытие нового фронта в войне в Украине, продвижение России в Харьковской области вызвало дискуссии.

Открытие нового фронта в войне в Украине, продвижение России в Харьковской области вызвало дискуссии.

Офицер запаса Вооруженных сил Украины, военно-политический комментатор Тарас Березовец заявил восточноевропейскому бюро Report, что распространяемые в связи с этим новости - блеф.

По его словам, это попытка оттянуть основную часть украинской армии с направления Донбасса и Крыма и заставить ее сменить место дислокации: "Начиная с 10 мая, ситуация на севере Харьковской области значительно ухудшилась, и противник вошел в Харьковскую область с диверсионными группами при поддержке бронетехники. Значительная часть сил противника была уничтожена".

Эксперт добавил, что в настоящее время Вооруженные силы Украины вынуждены отступать на более подготовленные позиции. В настоящее время противник пытается захватить Волчанский район и его центр. В городе идут ожесточенные бои. Несмотря на это, украинские войска продолжают контролировать большую часть территории региона: "Думаю, у противника нет достаточных резервов, чтобы развить масштабное наступление на границе с Харьковской областью. Это похоже на попытку заставить Украину отвести свои ресурсы с других направлений, в первую очередь из Донецкой области".

"По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, через некоторое время противник может попытаться начать новое наступление в Сумской области. Все эти планы нам хорошо известны, ситуация на данный момент находится под нашим контролем", - добавил он.

Военный эксперт Владислав Волошин также заявил Report, что российские войска добились определенных успехов в направлении Харькова:

"Однако это небольшие успехи: российские войска взяли под контроль лишь несколько населенных пунктов в "серой зоне". Но у них просто не получилось добиться успехов по другим направлениям, например, в Бахмуте и Покровском. Поэтому они начали атаку вблизи Харькова, чтобы перетянуть украинскую армию в другие направления. Они пытаются воспользоваться моментом и взять под контроль больше территорий. Однако украинские силы успешно отразили их атаки, и вскоре их продвижение будет остановлено".

Он подчеркнул, что оккупированные Россией в данном направлении территории будут освобождены: "Они сконцентрировали живую силу и технику в направлении Харькова, тем самым пытаясь расширить фронт. На данный момент им это удалось, однако мы скоро устраним этот пробел на линии фронта".