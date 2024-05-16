МВД Турции провело масштабную антитеррористическую операцию, задержаны 239 человек

МВД Турции провело масштабную операцию против сепаратистской террористической сети, задержаны 239 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

МВД Турции провело масштабную операцию против сепаратистской террористической сети, задержаны 239 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Как передает Report, об этом написал глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети "Х".

По его словам, антитеррористическая операция была проведена единовременно в 22 провинциях страны.

Задержанные подозреваются в пособничестве прибытию террористов в Турцию из-за рубежа незаконными путями, непосредственном участии в террористической деятельности, организации несанкционированных протестов, пропаганде терроризма посредством соцсетей и пр.

Сообщается, что у некоторых задержанных также были изъяты оружие и боеприпасы.