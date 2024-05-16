О нас

МВД Турции провело масштабную антитеррористическую операцию, задержаны 239 человек

МВД Турции провело масштабную антитеррористическую операцию, задержаны 239 человек МВД Турции провело масштабную операцию против сепаратистской террористической сети, задержаны 239 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
В регионе
16 мая 2024 г. 16:42
МВД Турции провело масштабную антитеррористическую операцию, задержаны 239 человек

МВД Турции провело масштабную операцию против сепаратистской террористической сети, задержаны 239 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Как передает Report, об этом написал глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети "Х".

По его словам, антитеррористическая операция была проведена единовременно в 22 провинциях страны.

Задержанные подозреваются в пособничестве прибытию террористов в Турцию из-за рубежа незаконными путями, непосредственном участии в террористической деятельности, организации несанкционированных протестов, пропаганде терроризма посредством соцсетей и пр.

Сообщается, что у некоторых задержанных также были изъяты оружие и боеприпасы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə terrorçularla əməkdaşlıqda şübhəli bilinən 239 nəfər saxlanılıb

Самое важное

Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
16 мая 2024 г. 17:28
Посол: Малайзийские компании заинтересованы в инвестировании в Карабах
Посол: Малайзийские компании заинтересованы в инвестировании в Карабах
15 мая 2024 г. 13:01
В Милли Меджлис поступил законопроект Об исполнении государственного бюджета на 2023 год
В Милли Меджлис поступил законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год"
15 мая 2024 г. 10:48
Президент: Настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты
Президент: Настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты
14 мая 2024 г. 14:06
Глава МИД Азербайджана назвал условия для заключения мирного соглашения с Арменией
Глава МИД Азербайджана назвал условия для заключения мирного соглашения с Арменией
14 мая 2024 г. 13:45
Президент Ильхам Алиев: Считаем своим моральным долгом помощь малым островным государствам
Президент Ильхам Алиев: Считаем своим моральным долгом помощь малым островным государствам
13 мая 2024 г. 18:34
В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции
В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции
13 мая 2024 г. 15:30
Президент и первая леди приняли участие в открытии Музыкального фестиваля Харыбюльбюль в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии Музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше
11 мая 2024 г. 20:57
Президент Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО
11 мая 2024 г. 13:20
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
11 мая 2024 г. 03:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi