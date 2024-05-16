МВД Турции провело масштабную антитеррористическую операцию, задержаны 239 человек
МВД Турции провело масштабную антитеррористическую операцию, задержаны 239 человекМВД Турции провело масштабную операцию против сепаратистской террористической сети, задержаны 239 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
МВД Турции провело масштабную операцию против сепаратистской террористической сети, задержаны 239 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
Как передает Report, об этом написал глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети "Х".
По его словам, антитеррористическая операция была проведена единовременно в 22 провинциях страны.
Задержанные подозреваются в пособничестве прибытию террористов в Турцию из-за рубежа незаконными путями, непосредственном участии в террористической деятельности, организации несанкционированных протестов, пропаганде терроризма посредством соцсетей и пр.
Сообщается, что у некоторых задержанных также были изъяты оружие и боеприпасы.
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