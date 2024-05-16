Взломаны мессенджеры руководства Минэнерго Казахстана

Злоумышленники взломали мессенджеры, принадлежащие руководству Министерства энергетики Казахстана.

Злоумышленники взломали мессенджеры, принадлежащие руководству Министерства энергетики Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил официальный представитель министерства Шынгыс Ильясов.

"Неизвестными лицами были взломаны мессенджеры руководства Министерства энергетики. Посредством взломанных номеров могут приходить различного рода вредоносные ссылки, недостоверная информация, просьбы", - сказал он.

В ведомстве просят не доверять подобным сообщениям и игнорировать их.

"Работа по восстановлению мессенджеров уже ведется", - добавил официальный представитель министерства.