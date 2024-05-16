В Беларуси впервые аккредитовали иранского военного атташе

Военный атташе Ирана впервые аккредитован в Беларуси через более чем 30 лет после установления дипломатических отношений между странами.

Военный атташе Ирана впервые аккредитован в Беларуси через более чем 30 лет после установления дипломатических отношений между странами.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны Беларуси.

"Аккредитация военного дипломата из Ирана прошла впервые с момента установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Иран", - говорится в сообщении по итогам состоявшейся в Минске аккредитационной встречи начальника департамента международного военного сотрудничества Минобороны Валерия Ревенко с военным атташе при посольстве Ирана в РФ и Беларуси Резой Хосрави Могадамом.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности.

Дипломатические отношения между Беларусью и Ираном были установлены 18 марта 1993 года. Белорусское посольство в Тегеране открылось в марте 1998 года, иранское диппредставительство работает в Минске с февраля 2001 года.