В Иране произошли наводнения, есть погибшие

В иранской провинции Резави-Хорасан в результате наводнения во время непрекращающихся дождей погибли по меньшей мере 7 человек, несколько жителей пропали без вести.

В иранской провинции Резави-Хорасан в результате наводнения во время непрекращающихся дождей погибли по меньшей мере 7 человек, несколько жителей пропали без вести.

Как сообщает Report со ссылкой на ИРНА, об этом заявил глава управления по кризисным ситуациям провинции Резави-Хорасан Сейид Реза Аббаси Нейшабури.

Глава провинции Мешхед Мохсун Давари сообщил, что эвакуированы 150 жителей села Ченарк и 300 жителей села Султанабад.

Согласно информации, Метеорологическая организация предупредила о возможности новых наводнений на северо-востоке страны и призвала жителей Резави-Хорасана, Северного Хорасана, Гюлистана и Семнана помочь предотвратить наводнения.

В заявлении организации о погодных условиях объявлено "оранжевое" предупреждение из-за осадков в провинциях Фарс и Ардебиль. В организации сообщили, что в Западном и Восточном Азербайджане, а также на побережье Каспийского моря интенсивность дождей увеличится.