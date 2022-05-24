Число жертв обрушения здания в Иране достигло 10 человек

Число жертв в результате обрушения здания на юго-востоке Ирана достигло 10.

Число жертв в результате обрушения здания на юго-востоке Ирана достигло 10.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник агентство IRNA.

Отмечается, что количество пострадавших на текущий момент составляет 39 человек.

Также сообщается, что в связи с инцидентом задержано 10 человек. Проводится разбирательство по их причастности к нарушениям, повлекшим за собой катастрофу.

В понедельник в городе Абадан (провинция Хузестан) произошло частичное обрушение строившегося 10-этажного торгового здания. Президент страны Эбрахим Раиси отдал распоряжение в срочном порядке расследовать причины катастрофы и наказать виновных.