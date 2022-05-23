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Не менее 80 человек могут находиться под завалами обрушившегося в Иране здания

Не менее 80 человек могут находиться под завалами обрушившегося в Иране здания По меньшей мере 80 человек могут находиться под завалами 10-этажного здания, обрушившегося в городе Абадан (провинция Хузестан) на юго-западе Ирана.
В регионе
23 мая 2022 г. 16:10
Не менее 80 человек могут находиться под завалами обрушившегося в Иране здания

По меньшей мере 80 человек могут находиться под завалами 10-этажного здания, обрушившегося в городе Абадан (провинция Хузестан) на юго-западе Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство Фарс со ссылкой на иранское общество Красного Полумесяца.

По последним данным, в результате обрушения погибли четверо человек, еще 25 пострадали.

13.39

В иранском Абадане (провинция Хузестан) обрушилось 10-этажное здание.

Об этом передает Report cо ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, один человек погиб, четверо пострадали.

По распоряжению местных властей, в близлежащих жилых и коммерческих зданиях проводится эвакуация. Погибших или пострадавших может быть больше, опасаются в управлении губернатора провинции.

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Версия на азербайджанском языке İranda çoxmərtəbəli bina çöküb, ölən və yaralananlar var

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