Не менее 80 человек могут находиться под завалами обрушившегося в Иране здания

По меньшей мере 80 человек могут находиться под завалами 10-этажного здания, обрушившегося в городе Абадан (провинция Хузестан) на юго-западе Ирана.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство Фарс со ссылкой на иранское общество Красного Полумесяца.
По последним данным, в результате обрушения погибли четверо человек, еще 25 пострадали.
13.39
В иранском Абадане (провинция Хузестан) обрушилось 10-этажное здание.
Об этом передает Report cо ссылкой на ТАСС.
Согласно данным, один человек погиб, четверо пострадали.
По распоряжению местных властей, в близлежащих жилых и коммерческих зданиях проводится эвакуация. Погибших или пострадавших может быть больше, опасаются в управлении губернатора провинции.