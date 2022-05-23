Не менее 80 человек могут находиться под завалами обрушившегося в Иране здания

Не менее 80 человек могут находиться под завалами обрушившегося в Иране здания

По меньшей мере 80 человек могут находиться под завалами 10-этажного здания, обрушившегося в городе Абадан (провинция Хузестан) на юго-западе Ирана.

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По меньшей мере 80 человек могут находиться под завалами 10-этажного здания, обрушившегося в городе Абадан (провинция Хузестан) на юго-западе Ирана. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство Фарс со ссылкой на иранское общество Красного Полумесяца. По последним данным, в результате обрушения погибли четверо человек, еще 25 пострадали. 13.39 В иранском Абадане (провинция Хузестан) обрушилось 10-этажное здание. Об этом передает Report cо ссылкой на ТАСС. Согласно данным, один человек погиб, четверо пострадали. По распоряжению местных властей, в близлежащих жилых и коммерческих зданиях проводится эвакуация. Погибших или пострадавших может быть больше, опасаются в управлении губернатора провинции. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook