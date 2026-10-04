Число участников Мекканского соглашения может увеличиться

Более шести стран хотят присоединиться к Мекканскому соглашению, подписанному Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт телеканала Haber Global, об этом заявил глава пакистанского МИД Мухаммад Исхак Дар.

Министр при этом не назвал эти страны.

"Ранее на повестку дня выносилась возможность присоединения к альянсу Египта и Бангладеш, а также Сирии, Катара, Кувейта и Бахрейна. Первые встречи по расширению альянса начнутся после внеочередного заседания, которое пройдет в Эр-Рияде", - отмечается в статье.

Телеканал указывает, что в настоящее время самым актуальным является вопрос расширения блока за счет Египета и Бангладеш.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще в августе подтвердил, что Египет может присоединиться к альянсу, однако в Каире пока официальной позиции по этому вопросу нет. Среди стран, которые потенциально могут подписать Мекканское соглашение, указывает Haber Global, есть также Иран и Сирия.

Напомним, что Саудовская Аравия, Турция и Пакистан 7 августа в Мекке подписали соглашение о коллективной обороне. Согласно договоренности, нападение на одного из участников будет расцениваться как нападение на все три страны.