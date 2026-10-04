Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Число участников Мекканского соглашения может увеличиться

    В регионе
    • 04 октября, 2026
    • 13:47
    Число участников Мекканского соглашения может увеличиться

    Более шести стран хотят присоединиться к Мекканскому соглашению, подписанному Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт телеканала Haber Global, об этом заявил глава пакистанского МИД Мухаммад Исхак Дар.

    Министр при этом не назвал эти страны.

    "Ранее на повестку дня выносилась возможность присоединения к альянсу Египта и Бангладеш, а также Сирии, Катара, Кувейта и Бахрейна. Первые встречи по расширению альянса начнутся после внеочередного заседания, которое пройдет в Эр-Рияде", - отмечается в статье.

    Телеканал указывает, что в настоящее время самым актуальным является вопрос расширения блока за счет Египета и Бангладеш.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще в августе подтвердил, что Египет может присоединиться к альянсу, однако в Каире пока официальной позиции по этому вопросу нет. Среди стран, которые потенциально могут подписать Мекканское соглашение, указывает Haber Global, есть также Иран и Сирия.

    Напомним, что Саудовская Аравия, Турция и Пакистан 7 августа в Мекке подписали соглашение о коллективной обороне. Согласно договоренности, нападение на одного из участников будет расцениваться как нападение на все три страны.

    Мухаммад Исхак Дар МИД Пакистана Мекканское соглашение
    Məkkə sazişinə qoşulanların sayı arta bilər
    Pakistani FM: More countries may join Mecca Pact
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    16:25

    В Турции произошла серия сильных землетрясений

    В регионе
    16:11

    В ФРГ при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

    Другие страны
    15:56
    Фото

    Чемпионат мира по дзюдо: Ахмед Юсифов вышел в финал - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    15:47

    Вице-спикер: Иран никогда не достигнет всеобъемлющего соглашения с США

    В регионе
    15:35

    В Азербайджане из-за тумана ухудшится видимость на дорогах

    Экология
    15:33

    Семь стран ОПЕК+ сохранили квоты по добыче нефти в ноябре

    Энергетика
    15:23

    Ветераны "Нефтчи" обыграли литовский "Спартак" в матче по случаю 75-летия Республиканского стадиона

    Футбол
    15:16

    В Бразилии стартовали президентские выборы

    Другие страны
    15:09

    Чемпионат мира по дзюдо: Кёнуль Алиева завершила борьбу в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    Лента новостей