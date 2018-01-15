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    Число пострадавших в результате инцидента в школе в России возросло до 15 человек -ФОТО - ОБНОВЛЕНО

    Восемь учеников и одна учительница получили ножевые ранения
    © Govoritmsk

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате инцидента в школе №127 в Перми возросло до 15 человек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе администрации города.

    "По данным краевого министерства здравоохранения, на данный момент пострадавших 15 человек, из них 12 человек госпитализированы", - говорится в сообщении.

    Заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК по Пермскому краю Сергей Сарапульцев добавил, что при нападении пострадали ученики четвертого класса.

    Зачинщиками инцидента в школе Перми стали двое учащихся
    Во всех школах Перми усилят меры безопасности после инцидента с нападением. 

    По факту нападения на учеников и педагогов школы в Перми возбуждено уголовное дело.

    *** 10:41

    В одной из школ Перми совершено нападение на учеников,  восемь учеников и одна учительница получили ножевые ранения. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в школе № 127, которая находится в Мотовилихинском районе города.

    По предварительной информации, двое мужчин в масках напали на учащихся школы.

    Сообщается, что одна учительница и один ученик - в тяжелом состоянии. 

    Как заявил представитель пресс-службы министерства территориальной безопасности, на место выехали полицейские, бригады скорой помощи и руководство края.

    Нападавшие задержаны. 

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    По информации "Интерфакс", в школе произошла массовая драка, в которой были использованы ножи.

    Российские СМИ сообщают, что по предварительным данным  организатор поножовщины - 16-летний бывший ученик школы.

    В результате драки пострадал один старшеклассник, остальные - ученики средней школы. Тяжёлые ранения получила учительница начальных классов Наталья, которая пыталась разнять дерущихся. Она находится на операции в местной больнице.

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