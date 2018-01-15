Число пострадавших в результате инцидента в школе в России возросло до 15 человек -ФОТО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате инцидента в школе №127 в Перми возросло до 15 человек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе администрации города.

"По данным краевого министерства здравоохранения, на данный момент пострадавших 15 человек, из них 12 человек госпитализированы", - говорится в сообщении.



Заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК по Пермскому краю Сергей Сарапульцев добавил, что при нападении пострадали ученики четвертого класса.

Зачинщиками инцидента в школе Перми стали двое учащихся

Во всех школах Перми усилят меры безопасности после инцидента с нападением.

По факту нападения на учеников и педагогов школы в Перми возбуждено уголовное дело.





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В одной из школ Перми совершено нападение на учеников, восемь учеников и одна учительница получили ножевые ранения. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в школе № 127, которая находится в Мотовилихинском районе города.

По предварительной информации, двое мужчин в масках напали на учащихся школы.

Сообщается, что одна учительница и один ученик - в тяжелом состоянии.

Как заявил представитель пресс-службы министерства территориальной безопасности, на место выехали полицейские, бригады скорой помощи и руководство края.

Нападавшие задержаны.

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По информации "Интерфакс", в школе произошла массовая драка, в которой были использованы ножи.

Российские СМИ сообщают, что по предварительным данным организатор поножовщины - 16-летний бывший ученик школы.

В результате драки пострадал один старшеклассник, остальные - ученики средней школы. Тяжёлые ранения получила учительница начальных классов Наталья, которая пыталась разнять дерущихся. Она находится на операции в местной больнице.