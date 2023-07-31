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Число пострадавших от наводнений на юго-востоке Ирана выросло до 400

Число пострадавших от наводнений на юго-востоке Ирана выросло до 400 По меньшей мере 400 человек пострадали в результате наводнения в провинции Систан и Белуджистан, расположенной на юго-востоке Ирана.
В регионе
31 июля 2023 г. 15:09
Число пострадавших от наводнений на юго-востоке Ирана выросло до 400

По меньшей мере 400 человек пострадали в результате наводнения в провинции Систан и Белуджистан, расположенной на юго-востоке Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA.

В заявлении местного филиала Иранского общества Красного Полумесяца говорится о том, что 15 оперативных групп спасателей оказали помощь пострадавшим на юго-западе провинции. Более 300 человек были размещены в палатках Красного Полумесяца, пострадавшие получили необходимую помощь: им были выданы продуктовые наборы, теплые вещи и предметы первой необходимости.

Глава центрального округа провинции Систан и Белуджистан заявил о повреждении многих объектов инфраструктуры, в том числе сельскохозяйственных, в связи с сильными дождями.

Наводнения в летний период являются необычным явлением для провинции Систан и Белуджистан, являющейся одной из самых засушливых в Иране. 30 июля агентство Tasnim сообщало о 133 пострадавших в результате наводнения, вызванного проливными дождями и разливом рек. Вместе с этим метеорологи предупреждают о скором возобновлении песчаных бурь на юго-востоке исламской республики.

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Версия на азербайджанском языке İranda daşqınlardan zərər çəkən insanların sayı 400-ə çatıb

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