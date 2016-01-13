Число погибших от "свиного гриппа" в Армении возросло до 10

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Ереване от "свиного гриппа" (вирус N1H1) скончались еще 2 человека. Таким образом, число смертей возросло до 10. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Анаит Арутюнян.

По ее словам, 41-летний мужчина обратился за медицинской помощью, спустя неделю после начала заболевания, в тяжелом состоянии. Усилия врачей в течение 10 дней не дали результатов.

Кроме того, в медцентре Сурб скончался 50-летний Рафик Варданян, у которого был обнаружен вирус H1N1, и который был подключен к аппарату искусственного дыхания.