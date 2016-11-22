Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Численность осетровых видов рыб в Каспийском море может увеличиться через 5-7 лет, когда будет достигнут эффект проводившихся ранее мероприятий по зарыблению. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил руководитель Западно-Каспийского территориального управления Росрыболовства Магомед Джафаров.

"Если наращивать выпуск молоди ценных видов рыб в естественные водоемы и бороться с браконьерством, результаты этой работы мы ощутим достаточно быстро. В течение 5-7 лет положение осетровых в Каспийском море может резко улучшиться", - заявил Джафаров.

По его словам, в море достаточно много молоди осетровых, что связано с искусственным зарыблением, но рыбы более старой и крупной мало, главным образом из-за браконьерства.