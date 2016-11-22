 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Численность осетровых видов рыб в Каспийском море может увеличиться через 5-7 лет

    Магомед Джафаров: Результаты этой работы мы ощутим достаточно быстро

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Численность осетровых видов рыб в Каспийском море может увеличиться через 5-7 лет, когда будет достигнут эффект проводившихся ранее мероприятий по зарыблению. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил руководитель Западно-Каспийского территориального управления Росрыболовства Магомед Джафаров.

    "Если наращивать выпуск молоди ценных видов рыб в естественные водоемы и бороться с браконьерством, результаты этой работы мы ощутим достаточно быстро. В течение 5-7 лет положение осетровых в Каспийском море может резко улучшиться", - заявил Джафаров.

    По его словам, в море достаточно много молоди осетровых, что связано с искусственным зарыблением, но рыбы более старой и крупной мало, главным образом из-за браконьерства.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi