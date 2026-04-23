Четыре иранских нефтяных танкера прорвали блокаду Ормуза
В регионе
- 23 апреля, 2026
- 20:09
Четыре иранских нефтяных танкера прорвали американскую блокаду в Ормузском проливе и вошли в воды исламской республики.
Как сообщает Report, об этом сообщила независимая компания Tankers Trackers на основании спутниковых снимков.
"Согласно спутниковым снимкам, сегодня в порту Чабахар зафиксированы девять иранских нефтяных танкеров", - отметили в компании, уточнив, что 21 апреля в этом порту находилось пять нефтяных танкеров.
Отметим, что 22 апреля США по просьбе стран, испытывающих дефицит топлива из-за закрытия Ормузского пролива, продлили на 30 дней смягчение санкций, введенных на морские поставки российской и иранской нефти.
Последние новости
