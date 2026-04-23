Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Четыре иранских нефтяных танкера прорвали блокаду Ормуза

    • 23 апреля, 2026
    • 20:09
    Четыре иранских нефтяных танкера прорвали блокаду Ормуза

    Четыре иранских нефтяных танкера прорвали американскую блокаду в Ормузском проливе и вошли в воды исламской республики.

    Как сообщает Report, об этом сообщила независимая компания Tankers Trackers на основании спутниковых снимков.

    "Согласно спутниковым снимкам, сегодня в порту Чабахар зафиксированы девять иранских нефтяных танкеров", - отметили в компании, уточнив, что 21 апреля в этом порту находилось пять нефтяных танкеров.

    Отметим, что 22 апреля США по просьбе стран, испытывающих дефицит топлива из-за закрытия Ормузского пролива, продлили на 30 дней смягчение санкций, введенных на морские поставки российской и иранской нефти.

    "Tankers Trackers": İranın 4 neft tankeri ABŞ-nin blokadasından keçib

