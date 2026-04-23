    "Tankers Trackers": İranın 4 neft tankeri ABŞ-nin blokadasından keçib

    Region
    • 23 aprel, 2026
    • 19:43
    Tankers Trackers: İranın 4 neft tankeri ABŞ-nin blokadasından keçib

    İranın 4 neft tankeri ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı blokadasından keçib və İslam Respublikasının ərazi sularına daxil olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə dəniz kəşfiyyatı ilə məşğul olan "Tankers Trackers" müstəqil şirkəti peyk görüntülərinə əsasən məlumat yayıb.

    "Peyk görüntülərinə əsasən, bu gün Çabahar limanında 9 İran neft tankeri görünür", - məlumatda bildirilib və əlavə edilib ki, aprelin 21-i bu limanda 5 neft tankeri olub:

    "Son iki gün ərzində İranın 4 neft tankeri ABŞ blokadasından uğurla keçərək İslam Respublikasının ərazi sularına daxil olub".

    Qeyd edək ki, aprelin 22-də ABŞ Hörmüz boğazının bağlanması səbəbindən yanacaq qıtlığı yaşayan ölkələrin xahişi ilə Rusiya və İran neftinin dəniz yolu ilə tədarükünə tətbiq edilən sanksiyaların yumşaldılmasını 30 gün müddətinə uzadıb.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Hörmüz boğazında gərginlik İrana qarşı sanksiyalar Hörmüz boğazı
    Четыре иранских нефтяных танкера прорвали блокаду Ормуза

    21:09

    Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    21:03

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın qadın güləşçisi Ruzanna Məmmədova beşinci olub - YENİLƏNİB

    Fərdi
    20:59

    Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    20:26

    "Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    20:25

    CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərir

    Digər ölkələr
    20:20

    Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olub

    Xarici siyasət
