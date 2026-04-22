İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    ABŞ Rusiya və İran neftinə tətbiq edilən sanksiyaların yumşaldılması müddətini 30 gün uzadıb

    Digər ölkələr
    • 22 aprel, 2026
    • 20:35
    ABŞ Hörmüz boğazının bağlanması səbəbindən yanacaq qıtlığı yaşayan ölkələrin xahişi ilə Rusiya və İran neftinin dəniz yolu ilə tədarükünə tətbiq edilən sanksiyaların yumşaldılmasını 30 gün müddətinə uzadıb.

    "Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessent Senatın komitə dinləmələrində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankının bu yaxınlarda keçirilən görüşləri zamanı 10-a yaxın ölkəyə müvafiq müraciət göndərilib.

    Daha əvvəl Bessent bu güzəştləri uzatmaq niyyətində olmadığını bildirib.

    Skott Bessent ABŞ Rusiyaya qarşı sanksiyalar İrana qarşı sanksiyalar Xam neft
    США продлили смягчение санкций на нефть РФ и Ирана на 30 дней
    Russian oil sanctions waiver extended after requests from vulnerable countries, says Bessent

    Son xəbərlər

    21:37

    TÜRKPA Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılmasını qınayıb

    Xarici siyasət
    21:36

    Azərbaycanın qadın güləşçiləri Avropa çempionatını 2 bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    21:30

    Albaniyanın Aİ-yə üzvlüyü məsələsi müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    21:09

    Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    20:59

    Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    20:26

    "Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti