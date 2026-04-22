ABŞ Rusiya və İran neftinə tətbiq edilən sanksiyaların yumşaldılması müddətini 30 gün uzadıb
Digər ölkələr
- 22 aprel, 2026
- 20:35
ABŞ Hörmüz boğazının bağlanması səbəbindən yanacaq qıtlığı yaşayan ölkələrin xahişi ilə Rusiya və İran neftinin dəniz yolu ilə tədarükünə tətbiq edilən sanksiyaların yumşaldılmasını 30 gün müddətinə uzadıb.
"Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessent Senatın komitə dinləmələrində bildirib.
Onun sözlərinə görə, Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankının bu yaxınlarda keçirilən görüşləri zamanı 10-a yaxın ölkəyə müvafiq müraciət göndərilib.
Daha əvvəl Bessent bu güzəştləri uzatmaq niyyətində olmadığını bildirib.
21:37
TÜRKPA Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılmasını qınayıbXarici siyasət
21:36
Azərbaycanın qadın güləşçiləri Avropa çempionatını 2 bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB-2Fərdi
21:30
Albaniyanın Aİ-yə üzvlüyü məsələsi müzakirə edilibDigər ölkələr
21:09
Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlibDigər ölkələr
20:59
Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaqİnfrastruktur
20:50
Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblərXarici siyasət
20:42
Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdırRegion
20:36
Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmürDigər ölkələr
20:26