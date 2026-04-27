ММ в I чтении одобрил приведение нормативных актов в соответствие с законом "О финансовой аренде"

Милли Меджлис на сегодняшнем пленарном заседании в первом чтении принял законопроект о приведении ряда законов в соответствие с планируемым к принятию законом "О финансовой аренде".

Как сообщает Report, речь идет о Гражданском кодексе, Налоговом кодексе, Кодексе о конкуренции, законах "О несостоятельности и банкротстве", "О зерне", "О международном частном праве", "О табаке и табачных изделиях", "О государственной пошлине", "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", "О банках", "О государственном реестре недвижимого имущества", "О чаеводстве", "О семейно-крестьянском хозяйстве", "О коневодстве", "О небанковских кредитных организациях", "О хлопководстве", "Об обязательном страховании", "О лицензиях и разрешениях", "О сельскохозяйственной кооперации", "О науке", "О кредитных бюро", "О безналичных расчетах", "Об обременении движимого имущества", "О развитии микро-, малого и среднего предпринимательства" и "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма".