    Финансы
    • 27 апреля, 2026
    • 13:20
    ММ в I чтении одобрил приведение нормативных актов в соответствие с законом О финансовой аренде

    Милли Меджлис на сегодняшнем пленарном заседании в первом чтении принял законопроект о приведении ряда законов в соответствие с планируемым к принятию законом "О финансовой аренде".

    Как сообщает Report, речь идет о Гражданском кодексе, Налоговом кодексе, Кодексе о конкуренции, законах "О несостоятельности и банкротстве", "О зерне", "О международном частном праве", "О табаке и табачных изделиях", "О государственной пошлине", "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", "О банках", "О государственном реестре недвижимого имущества", "О чаеводстве", "О семейно-крестьянском хозяйстве", "О коневодстве", "О небанковских кредитных организациях", "О хлопководстве", "Об обязательном страховании", "О лицензиях и разрешениях", "О сельскохозяйственной кооперации", "О науке", "О кредитных бюро", "О безналичных расчетах", "Об обременении движимого имущества", "О развитии микро-, малого и среднего предпринимательства" и "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма".

    Милли Меджлис Налоговый кодекс Кодекс о конкуренции
    Bir sıra qanunların "Maliyyə icarəsi haqqında" qanuna uyğunlaşdırılması I oxunuşda qəbul olunub

    14:42

    Доходы Азербайджана от экспорта метанола сократились

    Бизнес
    14:36
    Фото

    Дипломаты из Германии посетили Ханкенди

    Внутренняя политика
    14:33

    В УМК назвали проявлением враждебности заявление Эчмиадзина о сносе незаконных построек в Ханкенди

    Внутренняя политика
    14:31
    Фото

    В Агдере состоялась церемония открытия международной регаты "Кубок президента 2026"

    Индивидуальные
    14:28

    В Габале состоялся азербайджано-чешский бизнес-форум

    Внешняя политика
    14:25
    Фото

    Центр Низами Гянджеви выступил партнером Дельфийского экономического форума

    Внешняя политика
    14:19
    Фото

    SOCAR и "Укрнафта" обсудили развитие сотрудничества

    Энергетика
    14:08

    Фон дер Ляйен: Чтобы снять санкции с Ирана, нужны фундаментальные изменения

    Другие страны
    14:02

    ГЭЦ: На выпускном экзамене в следующем году учащимся предоставят дополнительное время

    Наука и образование
