В Баку завтра будет без осадков, в регионах — дожди

В Баку 28 апреля погода ожидается без осадков, тогда как в регионах прогнозируются кратковременные осадки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В столице и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. При этом прогнозируется усиление северо-западного ветра.

Температура воздуха в Баку ночью составит 9–13° тепла, днем - 13–16°. Атмосферное давление повысится с 762 до 766 мм ртутного столба, относительная влажность будет на уровне 40–50%.

В регионах страны местами ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах - интенсивные осадки с грозами и градом, в горных районах возможен снег. Также прогнозируется туман в отдельных местностях и усиление западного ветра.

Температура воздуха в районах ночью составит 8–12° тепла, днем - 15–20°, в горах - ночью 2–7° тепла, днем - 7–12°.