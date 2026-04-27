    Ицхак Герцог прибыл в Казахстан

    В регионе
    • 27 апреля, 2026
    • 13:08
    Ицхак Герцог прибыл в Казахстан

    Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл в Казахстан с официальным визитом по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева.

    Как передает Report, об этом Герцог сообщил в соцсети Х.

    По его словам, в рамках визита он намерен провести переговоры с президентом Казахстана и представителями руководства страны, а также встретиться с еврейской общиной для продолжения развития экономического, научного и технологического сотрудничества между двумя странами.

    "Долгосрочное партнерство между Израиль и Казахстан имеет большое значение для обеих стран, а укрепляющиеся связи способствуют процветанию двух народов. Эти важные отношения еще больше усилились после присоединения Казахстана к Авраамовым соглашениям в прошлом году - шаг, отражающий дух сотрудничества между мусульманами, христианами и иудеями", - добавил он.

    Отметим, что визит президента Израиля Ицхака Герцога в Казахстан завершится 28 апреля.

    İshaq Hersoq Qazaxıstana səfər edib

