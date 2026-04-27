Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл в Казахстан с официальным визитом по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Как передает Report, об этом Герцог сообщил в соцсети Х.

По его словам, в рамках визита он намерен провести переговоры с президентом Казахстана и представителями руководства страны, а также встретиться с еврейской общиной для продолжения развития экономического, научного и технологического сотрудничества между двумя странами.

"Долгосрочное партнерство между Израиль и Казахстан имеет большое значение для обеих стран, а укрепляющиеся связи способствуют процветанию двух народов. Эти важные отношения еще больше усилились после присоединения Казахстана к Авраамовым соглашениям в прошлом году - шаг, отражающий дух сотрудничества между мусульманами, христианами и иудеями", - добавил он.

Отметим, что визит президента Израиля Ицхака Герцога в Казахстан завершится 28 апреля.