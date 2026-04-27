    • 27 апреля, 2026
    • 13:12
    Ильхам Алиев: Азербайджан экспортирует природный газ в соседние с Чехией страны

    Азербайджан входит в число надежных стран, экспортирующих свои энергоресурсы на мировые рынки. Это отмечает в том числе и Европейский Союз, который расценивает Азербайджан как надежного партнера.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

    Глава государства отметил, что сегодня азербайджанский газ экспортируется в 16 стран, 10 из которых являются членами Европейского Союза. В том числе Азербайджан экспортирует природный газ в соседние с Чехией страны.

    İlham Əliyev: Çexiyaya qonşu olan ölkələrə Azərbaycan təbii qaz ixrac edir
    President Ilham Aliyev: Azerbaijan exports natural gas to countries neighboring Czech Republic

