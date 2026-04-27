Ильхам Алиев: Азербайджан экспортирует природный газ в соседние с Чехией страны

Азербайджан входит в число надежных стран, экспортирующих свои энергоресурсы на мировые рынки. Это отмечает в том числе и Европейский Союз, который расценивает Азербайджан как надежного партнера.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Глава государства отметил, что сегодня азербайджанский газ экспортируется в 16 стран, 10 из которых являются членами Европейского Союза. В том числе Азербайджан экспортирует природный газ в соседние с Чехией страны.