Россия атаковала порт Черноморска: в море разлилось подсолнечное масло

ВС России 26 апреля атаковали инфраструктуру морского торгового порта "Черноморск" в Украине, в результате произошел разлив подсолнечного масла, в море образовалось крупное пятно.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу государственной экологической инспекции Юго-Западного округа Украины.

"26 апреля 2026 года в результате обстрела города Черноморск повреждена инфраструктура морского торгового порта "Черноморск". Во время пожара разрушен резервуар с подсолнечным маслом объемом 6 тысяч тонн", - отметили в экологической инспекции.

По данным инспекции, на поверхности воды образовалось пятно ориентировочным размером 400 на 200 метров. Для его локализации развернуты боновые заграждения.

Отобраны пробы морской воды для лабораторных исследований, которые позволят определить уровень загрязнения и рассчитать нанесенный ущерб.

Напомним, что российские войска в ночь на 26 апреля атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате атаки повреждены объекты портовой и логистической инфраструктуры, складские помещения, техническое оборудование, резервуары для хранения грузов, административные здания, а также грузовой транспорт.