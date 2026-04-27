Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Россия атаковала порт Черноморска: в море разлилось подсолнечное масло

    Другие страны
    • 27 апреля, 2026
    • 13:18
    Россия атаковала порт Черноморска: в море разлилось подсолнечное масло

    ВС России 26 апреля атаковали инфраструктуру морского торгового порта "Черноморск" в Украине, в результате произошел разлив подсолнечного масла, в море образовалось крупное пятно.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу государственной экологической инспекции Юго-Западного округа Украины.

    "26 апреля 2026 года в результате обстрела города Черноморск повреждена инфраструктура морского торгового порта "Черноморск". Во время пожара разрушен резервуар с подсолнечным маслом объемом 6 тысяч тонн", - отметили в экологической инспекции.

    По данным инспекции, на поверхности воды образовалось пятно ориентировочным размером 400 на 200 метров. Для его локализации развернуты боновые заграждения.

    Отобраны пробы морской воды для лабораторных исследований, которые позволят определить уровень загрязнения и рассчитать нанесенный ущерб.

    Напомним, что российские войска в ночь на 26 апреля атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате атаки повреждены объекты портовой и логистической инфраструктуры, складские помещения, техническое оборудование, резервуары для хранения грузов, административные здания, а также грузовой транспорт.

    Российско-украинский конфликт Черноморск Топливный резервуар Одесса
    Rusiya "Çernomorsk" limanına hücum edib

    Последние новости

    14:42

    Доходы Азербайджана от экспорта метанола сократились

    Бизнес
    14:36
    Фото

    Дипломаты из Германии посетили Ханкенди

    Внутренняя политика
    14:33

    В УМК назвали проявлением враждебности заявление Эчмиадзина о сносе незаконных построек в Ханкенди

    Внутренняя политика
    14:31
    Фото

    В Агдере состоялась церемония открытия международной регаты "Кубок президента 2026"

    Индивидуальные
    14:28

    В Габале состоялся азербайджано-чешский бизнес-форум

    Внешняя политика
    14:25
    Фото

    Центр Низами Гянджеви выступил партнером Дельфийского экономического форума

    Внешняя политика
    14:19
    Фото

    SOCAR и "Укрнафта" обсудили развитие сотрудничества

    Энергетика
    14:08

    Фон дер Ляйен: Чтобы снять санкции с Ирана, нужны фундаментальные изменения

    Другие страны
    14:02

    ГЭЦ: На выпускном экзамене в следующем году учащимся предоставят дополнительное время

    Наука и образование
    Лента новостей