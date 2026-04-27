ММ принял в I чтении законопроект "О финансовой аренде"

Милли Меджлис на сегодняшнем пленарном заседании принял в I чтении законопроект "О финансовой аренде".

Как сообщает Report, новый закон определяет правовые основы деятельности финансовой аренды (ранее называемый лизинг - ред.), а также правовые, организационные и экономические механизмы регулирования и надзора в данной сфере. Его целью является развитие и стимулирование деятельности финансовой аренды и усиление ее роли в экономическом росте страны.

В документе нашли отражение такие понятия, как "покупная цена", "возвратная финансовая аренда", "финансовая аренда", "получатель финансовой аренды", "деятельность финансовой аренды", "договор финансовой аренды", "платежи по финансовой аренде" и др.

Лица, нарушающие требования закона, несут ответственность.

Закон вступает в силу через 6 месяцев со дня его публикации. После этого в течение 9 месяцев лица, осуществляющие лизинговую деятельность в стране (в том числе лица, в настоящее время приостановившие лизинговую деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами), должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего закона и обратиться в Центральный банк Азербайджана для включения в соответствующий реестр.

Лица, не выполнившие требования закона в указанный срок, не должны заключать новые договоры финансовой аренды, не должны допускать продления срока действующих лизинговых договоров, а в случае наличия в фирменном наименовании слов "финансовая аренда", "финансовый лизинг", "лизинг" или словосочетаний, состоящих из этих слов, должны принять меры в соответствии с нормативными правовыми актами для исключения указанных слов из наименования.