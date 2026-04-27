    ММ принял в I чтении законопроект О финансовой аренде

    Милли Меджлис на сегодняшнем пленарном заседании принял в I чтении законопроект "О финансовой аренде".

    Как сообщает Report, новый закон определяет правовые основы деятельности финансовой аренды (ранее называемый лизинг - ред.), а также правовые, организационные и экономические механизмы регулирования и надзора в данной сфере. Его целью является развитие и стимулирование деятельности финансовой аренды и усиление ее роли в экономическом росте страны.

    В документе нашли отражение такие понятия, как "покупная цена", "возвратная финансовая аренда", "финансовая аренда", "получатель финансовой аренды", "деятельность финансовой аренды", "договор финансовой аренды", "платежи по финансовой аренде" и др.

    Лица, нарушающие требования закона, несут ответственность.

    Закон вступает в силу через 6 месяцев со дня его публикации. После этого в течение 9 месяцев лица, осуществляющие лизинговую деятельность в стране (в том числе лица, в настоящее время приостановившие лизинговую деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами), должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего закона и обратиться в Центральный банк Азербайджана для включения в соответствующий реестр.

    Лица, не выполнившие требования закона в указанный срок, не должны заключать новые договоры финансовой аренды, не должны допускать продления срока действующих лизинговых договоров, а в случае наличия в фирменном наименовании слов "финансовая аренда", "финансовый лизинг", "лизинг" или словосочетаний, состоящих из этих слов, должны принять меры в соответствии с нормативными правовыми актами для исключения указанных слов из наименования.

    "Maliyyə icarəsi haqqında" qanun layihəsi I oxunuşda qəbul olunub

    Последние новости

    14:42

    Доходы Азербайджана от экспорта метанола сократились

    Бизнес
    14:36
    Фото

    Дипломаты из Германии посетили Ханкенди

    Внутренняя политика
    14:33

    В УМК назвали проявлением враждебности заявление Эчмиадзина о сносе незаконных построек в Ханкенди

    Внутренняя политика
    14:31
    Фото

    В Агдере состоялась церемония открытия международной регаты "Кубок президента 2026"

    Индивидуальные
    14:28

    В Габале состоялся азербайджано-чешский бизнес-форум

    Внешняя политика
    14:25
    Фото

    Центр Низами Гянджеви выступил партнером Дельфийского экономического форума

    Внешняя политика
    14:19
    Фото

    SOCAR и "Укрнафта" обсудили развитие сотрудничества

    Энергетика
    14:08

    Фон дер Ляйен: Чтобы снять санкции с Ирана, нужны фундаментальные изменения

    Другие страны
    14:02

    ГЭЦ: На выпускном экзамене в следующем году учащимся предоставят дополнительное время

    Наука и образование
    Лента новостей